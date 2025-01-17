وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "فريق التفاوض أبلغ رئيس الوزراء بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "نتنياهو أمر بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم".

وتابع: "تم إبلاغ أهالي المختطفين قبل قليل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأعرب نتنياهو في البيان عن تقديره للفريق المفاوض وكل من ساعده، مشددا على أن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك عودة جميع المختطفين لدينا، الأحياء منهم والأموات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض انطلق من قطر عائدا إلى إسرائيل.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجن دون تصويت الحكومة.

وإذا تمت الموافقة على الاتفاق، فسوف تكون هناك فترة 24 ساعة للجمهور للاستئناف أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على الأغلبية في التصويتين، حتى لو صوّت وزير المالية بتسائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء الحكومة من حزبيهما ضد الاتفاق.

وقال مساعد نتنياهو إنه بسبب هذا الجدول الزمني، سيتم تأجيل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من ظهر الأحد إلى يوم الإثنين.