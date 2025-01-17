ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين قولهما إنه "تم التوقيع رسميا على الاتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وبدء وقف إطلاق النار من قبل المفاوضين في الدوحة يوم الخميس".

وأشار المصدران إلى أنه "من غير المتوقع أن تصوّت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق حتى مساء السبت".

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين فإن "تأخير التصويت من شأنه أن يؤجل بدء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الثلاثة الأوائل من يوم الأحد إلى الإثنين على الأقل".

وكان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح يوم الخميس للتصويت على الاتفاق، ولكن العديد من الخلافات في اللحظة الأخيرة في المفاوضات في الدوحة أدت إلى تأخير التوقيع الرسمي على الاتفاق.



ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية الأمنية صباح الجمعة للتصويت على الاتفاق، بحسب مسؤولين إسرائيليين، ثم تجتمع الحكومة بكامل هيئتها مساء السبت.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجن دون تصويت الحكومة.

وإذا تمت الموافقة على الاتفاق، فسوف تكون هناك فترة 24 ساعة للجمهور للاستئناف أمام المحكمة.



ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأغلبية في التصويتين، حتى لو صوّت وزير المالية بتسائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء الحكومة من حزبيهما ضد الاتفاق.



وقال مساعد نتنياهو إنه بسبب هذا الجدول الزمني، سيتم تأجيل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من ظهر الأحد إلى يوم الإثنين.