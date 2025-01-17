وقالت القيادة الأميركية الوسطى في بيان على حسابها في "إكس": "في 16 يناير، سافر الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى سوريا، حيث التقى بقادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأميركية، بالإضافة إلى شركائنا في هزيمة داعش، قوات سوريا الديمقراطية، للحصول على تقييم لحملة هزيمة داعش الجارية والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة بالإضافة إلى الوضع المتطور في سوريا".

وأضافت البيان أن كوريلا "زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا".

وتابع: "يضم مخيما الهول والروج أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بتنظيم داعش. وبدون جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، فإن هذه المعسكرات تخاطر بخلق جيل جديد من داعش".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 9000 معتقل من تنظيم داعش من أكثر من 50 دولة مختلفة في أكثر من اثني عشر مركز احتجاز تحرسه قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وهو ما يعتبر (جيش داعش) قيد الاحتجاز".

وأكد الجنرال كوريلا وفق البيان أن القيادة الأميركية الوسطى "ستظل تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والروج إلى بلدانهم الأصلية".

كما شدد الجنرال كوريلا على أن القيادة الأميركية الوسطى "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم".