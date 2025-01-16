وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "ليس من الواضح في الواقع إذا كان هذا الاتفاق سيتقدم في الوقت الحالي.. لأن صباح اليوم سعت حماس لإدخال الكثير من التغييرات في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء".

وأضاف: "ليس لدينا أي اتفاق حاليا، نتمنى أن نصل إليه.. لكن حماس قامت بإدخال بعض التغييرات في الدقيقة الأخيرة سعيا لصفقة أفضل".

وأوضح: "استكملنا التفاصيل يوم أمس، لكن حماس قامت ببعض التغييرات صباح اليوم.. من جهتنا، نرغب في التقدم في هذا الاتفاق".