وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات كان في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي.

كما كان في الاستقبال الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.