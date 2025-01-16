وقالت الوزارة في بيان: "وصل للمستشفيات 81 قتيلا و188 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46788 قتيلا و110453 إصابة" منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "سلاح الجو الإسرائيلي شن "عشرات الغارات الجوية الدموية بعد اعلان اتفاق وقف النار".

وأشار أيضا الى أن الجيش "دمر عشرات البيوت في مخيمات النصيرات والبريج (وسط) وخان يونس (جنوب) وجباليا (شمال القطاع) ومدينة غزة بعد إعلان الاتفاق".



ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي أعلن عنه الأربعاء حيّز التنفيذ الأحد.

وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، في بيان مقتضب على تطبيق "تليغرام" إن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

من جانبه، أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري "تمسك حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأربعاء، نافيا "مزاعم" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تراجع الحركة عن بنود في الاتفاق.

وقال أبو زهري: "لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة" عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الإدارة الأميركية بـ"الزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".