وأضاف المسؤول أنه "في المرحلة الثانية يبدو أن إسرائيل ستطالب بـإطلاق سراح كل المختطفين ونزع سلاح قطاع غزة ونفي حماس خارجه وإذا وافقت الحركة على ذلك ستنسحب إسرائيل من المحور".

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، من شأنه أن يوقف الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرا في غزة، ويمهد الطريق أمام عودة العشرات من الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، خلال إعلانه عن الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، التي كانت مسرحا لمفاوضات شاقة استمرت لأسابيع.