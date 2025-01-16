من جانبه، أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري "تمسك حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأربعاء، نافيا "مزاعم" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تراجع الحركة عن بنود في الاتفاق.

وقال أبو زهري: "لا أساس لمزاعم نتانياهو عن تراجع الحركة" عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الإدارة الأميركية بـ"الزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".

وكان نتنياهو قد اتهم حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".

وقالت الولايات المتحدة والوسيط القطري، الأربعاء، إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة ويشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.