وتخوض إسرائيل وحركة حماس حربا في غزة منذ هجوم للحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية قال مسؤولون طبيون فلسطينيون في القطاع إنها قتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني ويخشى أنها طمرت الآلاف تحت الأنقاض.

وفيما يلي تسلسل زمني للحرب:

7 أكتوبر 2023

اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل وهاجموا بلدات. وبدأت غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة إلى جانب حصار كامل للقطاع الساحلي.

8 أكتوبر

حزب الله اللبناني يهاجم إسرائيل، قائلا إنه يستهدف دعم الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى استمرار أعمال القتال.

13 أكتوبر

إسرائيل تطلب من سكان مدينة غزة التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة الإخلاء والتحرك جنوبا ليبدأ بذلك نزوح لكل سكان قطاع غزة تقريبا.

19 أكتوبر

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من اليمن فوق البحر الأحمر صوب إسرائيل. وتواصل جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران مثل حماس، شن هجمات متفرقة طويلة المدى على إسرائيل وعلى حركة الشحن في البحر الأحمر.

21 أكتوبر

السماح لشاحنات المساعدات بالعبور من معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة بعد خلافات دبلوماسية لعدة أيام.

27 أكتوبر

إسرائيل تشن هجومها البري في غزة.

15 نوفمبر

اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، بعد حصار دام بضعة أيام. وفي غضون بضعة أسابيع، خرجت جميع المستشفيات التي تخدم النصف الشمالي من غزة عن الخدمة.

21 نوفمبر

إسرائيل وحماس تعلنان هدنة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح نحو نصف الرهائن، لكن الحرب استؤنفت في الأول من ديسمبر.

4 ديسمبر

بعد أيام من انتهاء الهدنة، شنت القوات الإسرائيلية أول هجوم بري كبير لها في جنوب قطاع غزة، على مشارف خان يونس، المدينة الجنوبية الرئيسية.

بدءا من أول يناير 2024

تشير إسرائيل إلى أنها ستبدأ في سحب قواتها من الأجزاء الشمالية من غزة، ولكن بعد أشهر بدأت تقاتل المسلحين مرة أخرى في نفس المناطق.

26 يناير

محكمة العدل الدولية في لاهاي تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، في قضية رفعتها جنوب إفريقيا.

29 فبراير

مقتل أكثر من 100 من سكان غزة كانوا يقفون في طوابير للحصول على المساعدات في وجود القوات الإسرائيلية التي فتحت النار في واحدة من أكثر الوقائع دموية أثناء الحرب.

7 مارس

في مواجهة الضغوط السياسية بسبب الجوع في غزة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن البدء العمل على بناء رصيف عائم لتوصيل المساعدات. وسيقام الرصيف في مايو، لكنه لن يستمر إلا حتى يوليو، وستظل الإمدادات محدودة جدا.

أول أبريل

مجمع السفارة الإيرانية في دمشق يتعرض لهجوم جوي يشتبه في أنه إسرائيلي ويسفر عن مقتل عدد من الضباط من بينهم جنرال بارز. وردت طهران بعد أسبوعين بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

6 مايو

حماس تقول إنها قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل قالت إنها لم توافق على هذا النص. وإسرائيل تأمر الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح بعد سيطرة قواتها على منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر، مما يمنح إسرائيل سلطة فعلية على كامل الحدود البرية للأرض الفلسطينية.

23 يونيو

نتنياهو يقول إن مرحلة القتال العنيف ضد حماس في غزة تقترب من نهايتها، لكن الحرب لن تنتهي إلا بعد أن تفقد حماس سيطرتها على القطاع. ومع ذلك، استمرت جولات القتال العنيف في مختلف أنحاء غزة لعدة أشهر أخرى.

25 يونيو

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو مرصد عالمي للجوع يقول إن غزة ما زالت معرضة لخطر المجاعة بدرجة كبيرة.

2 يوليو

إسرائيل تعلن عن أوامر إخلاء جديدة لمدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أمر إخلاء منذ بداية الحرب.

27 يوليو

صاروخ أطلقته جماعة حزب الله اللبنانية يقتل مجموعة من 12 طفلا ومراهقا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما دفع إسرائيل إلى التعهد بالرد.

أول أغسطس

الجيش الإسرائيلي يعلن قتله محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، القائد العسكري لحماس، في ضربة جوية في 13 يوليو. ولم تؤكد حماس أو تنف وفاة الضيف. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الغارة أسفرت عن مقتل 90 شخصا.

23 أغسطس

منظمة الصحة العالمية تعلن تأكيد أول إصابة بشلل الأطفال من النوع الثاني في غزة منذ 25 عاما، مما أدى إلى إصابة طفل بالشلل.

17 سبتمبر

إسرائيل تفجر آلافا من أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) مفخخة كان يستخدمها أعضاء من حزب الله في لبنان، مما أدى إلى إصابة المئات.

28 سبتمبر

ضربة جوية إسرائيلية على بيروت تقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ضمن عدد من الضربات التي استهدفت القيادة العليا للجماعة.

5 أكتوبر

القوات الإسرائيلية تدشن عملية كبيرة ضد حماس في شمال غزة ركزت على مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا. واستمرت العملية حتى عام 2025. وأخليت معظم المنطقة المحيطة من السكان وتم هدمها.

16 أكتوبر

إسرائيل تقتل زعيم حماس يحيى السنوار في تبادل لإطلاق النار في رفح.

21 نوفمبر

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

27 نوفمبر

إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار في لبنان. وفي نفس اليوم، شنت قوات المعارضة في سوريا هجوما أطاح سريعا بالرئيس بشار الأسد، الحليف الرئيسي لحزب الله وداعمه الإيراني.

2 ديسمبر

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يقول إن الشرق الأوسط سيشهد عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير.

وباستخدام لغة مماثلة، كرر ترامب المطلب في 16 ديسمبر و7 يناير.

15 يناير

قال مسؤول مطلع لرويترز إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس، بعد 15 شهرا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأثار التوتر في الشرق الأوسط.