وقتل 18 فلسطينيا وجرح آخرين في قصف إسرائيلي لمنازل قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأسفر قصف إسرائيلي لمنزل في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة عن مقتل 3 فلسطينيين.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل بمنطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس جنوب غزة.

وحسبما ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس فإن "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي أعلن عنه الأربعاء حيّز التنفيذ الأحد.

وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".

ومباشرة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أصدرت حماس بيانا جاء فيه: "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأضافت: "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وتابعت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا".

وختمت حماس بالقول: "الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".