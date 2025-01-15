وأشعلت العائلات الشموع ورفعت صور الرهائن في الشوارع بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يهدف إلى إنهاء الحرب، وعودة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت مصادر "سكاي نيوز عربية" قد كشفت، الأربعاء، تفاصيل الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، والذي سينهي الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.

وذكر مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية: "الأزمة حُلت وهناك صفقة".

وقالت مصادرنا إن الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة سواء الأحياء أو الأموات.

وأضافت: "الاتفاق يؤكد عودة الهدوء المستدام لقطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "الاتفاق يضمن السماح بعودة سكان شمال غزة خلال المرحلة الأولى كما يضمن دخول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بواقع 600 شاحنة"، مؤكدة أن الاتفاق يضمن انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة.

وكشفت أيضا أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن وقفا مؤقتا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية فوق غزة يوميا لمدة 10 ساعات".