وذكر المصدر: "مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع".

كما قال مصدر أمني مصري: "جاري التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام دخول المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع بقطاع غزة".

وأضاف: "ندعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ".

وتابع: "إصرار وضغط الوسطاء على طرفي الصراع كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!"