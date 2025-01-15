وذكر مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية: "الأزمة حُلت وهناك صفقة".

وقالت مصادرنا إن الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة سواء الأحياء أو الأموات.

وأضافت: "الاتفاق يؤكد عودة الهدوء المستدام لقطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "الاتفاق يضمن السماح بعودة سكان شمال غزة خلال المرحلة الأولى كما يضمن دخول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بواقع 600 شاحنة"، مؤكدة أن الاتفاق يضمن انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة.

وكشفت أيضا أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن وقفا مؤقتا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية فوق غزة يوميا لمدة 10 ساعات".

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع تفاصيل الاتفاق المنتظر، والذي يشمل الآتي: