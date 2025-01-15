وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان إنهم نفذوا "عملية عسكرية ... استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".

وأضاف أن الهجوم كان "بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن".

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أكد مسؤول دفاعي أميركي أن "جميع الأفراد بخير ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأميركية"، من دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.

وبعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون باستهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "مساندة الفلسطينيين".

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ يناير 2024، وبالتالي توعّد الحوثيون بأن تكون السفن والمصالح الأميركية والبريطانية هدفا لهجماتهم.

ومذاك الحين، صعّد الحوثيون هجماتهم أيضا وأطلقوا صواريخ ومسيّرات على إسرائيل التي شنت بدورها غارات عدة على اليمن.