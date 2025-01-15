وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الاسلحة تشمل دبابات سورية وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية "آر بي جي" وقذائف ومدافع هاون ومعدات مراقبة وأسلحة أخرى.

وأضاف الجيش أنه منذ بداية الحرب، تم ضبط أكثر من 170 ألف قطعة سلاح على كافة الجبهات، بما يشمل غزة ولبنان وسوريا، بحسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في ديسمبر الماضي إن إسرائيل ستكثف ضرباتها الجوية على مخازن الأسلحة المتطورة في سوريا.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل ستبقي على وجود "محدود" لقواتها على الأرض بهدف القضاء على أي تهديد قد ينشأ عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

كما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ: "جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمننا فيما يتعلق بالوضع الجديد في سوريا".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "تستخدم كل ما لديها من أدوات لضمان أمنها بعد تغيّر القيادة السورية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش "سيدمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في أرجاء سوريا، بما يشمل صواريخ أرض- جو وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ أرض- أرض وصواريخ كروز والصواريخ بعيدة المدى".