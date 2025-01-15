وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأنه في إطار الإفراج المتوقع عن سجناء أمنيين فلسطينيين في إطار صفقة الرهائن مع حركة حماس، أمرت مصلحة السجون الإسرائيلية أفراد الحراسة، الأربعاء، بأن يكونوا مجهزين بكاميرات مثبتة على الجسم.

وأفادت الصحيفة بأن "القرار يهدف إلى توثيق الحالة الجسدية والطبية للسجناء في كل مرحلة من مراحل إطلاق سراحهم، لمواجهة الادعاءات الكاذبة المحتملة".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن المفوض العام للعمليات والأمن في إسرائيل، أفيخاي بن حمو، هو الذي اتخذ هذا القرار.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال أمس الثلاثاء إن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بات "أقرب من أي وقت مضي"، برغم مقاطعة محتجين لخطابه.

ولم يذكر ما إذا كان يمكن إبرام الاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم فى العاصمة القطرية، الدوحة وضع خطة من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق النار.