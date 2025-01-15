ونقل "تلفزيون سوريا"، الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها إن الحملة تستهدف عناصر "فوج الطراميح" التابع لـ"الفرقة 25"، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء التسوية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأمن العام تمكنت، مع بداية الحملة، من ضبط مستودع أسلحة وذخائر واعتقال عدد من عناصر "فوج الطراميح"، موضحاً أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وأكد المصدر أن "فوج الطراميح" يُعدّ من أكثر الوحدات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، وجميع عناصره من المتطوعين لا المجندين، وقد شارك في معظم العمليات التي نفذتها "الفرقة 25"، وكان رأس الحربة في الحملة التي تعرضت لها منطقة شمال غربي سوريا بين عامي 2019 و2020.

وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.