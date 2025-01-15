وأعلنت الوزارة في بيان سقوط 6 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين، مشيرة إلى أن حالة الجرحى "مستقرة".

بدوره، أكد محافظ جنين لوكالة فرانس برس أن "المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية".

ويأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون".

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.

وفي سياق متصل، قال مسعفون لوكالة "رويترز" إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على دير البلح بقطاع غزة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد هجوم لمقاتلي حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة.

وأُبرم اتفاق هدنة واحد فقط حتى الآن، واستمر لمدة أسبوع في نوفمبر 2023 حين أطلقت حماس سراح نحو نصف الرهائن، ومنهم معظم النساء والأطفال وعمال أجانب، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ويتفق الجانبان منذ شهور بشكل عام على مبدأ وقف القتال مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والإفراج عن فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل.

لكن حماس تتمسك بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب بشكل دائم في حين تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب قبل القضاء على الحركة الفلسطينية.