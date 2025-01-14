أعلنت محكمة العدل الدولية ، يوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام، الذي عُين رئيسا لوزراء لبنان، استقال من عضوية المحكمة.
وفي فبراير 2024، انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني رئيسا للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سلام رئيسا للمحكمة في أوائل فبراير 2027.
نبذة
- ولد نواف سلام عام 1953، وحاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
- عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
- شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
- انضم إلى محكمة العدل الدولية في فبراير عام 2018.