وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا)، إن ليات نقل عسكرية دخلت محور "نتساريم"، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين ( شمال وجنوب ) ،وبدات بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور .

وقال الشهود إنهم شاهدوا عمالاً إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور.وإشار الشهود ان الجيش الإسرائيلي قام فعليا بازالة أبراجا للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

وأعلنت قطر إن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، حتى ال ن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة .

واعلنت حماس في بيان اليوم إن قياداتها أجرت مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية، الذين أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات.

وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار التنسيق بين الوسطاء حتى التوصل إلى اتفاق رسمي.