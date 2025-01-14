جاء ذلك بعد اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وصرح نواف سلام بالقول: "لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الاستبعاد، بل من أهل الشراكة الوطنيّة، ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش".

موجها حديثه للبنانيين، قال "أشكر المواطنين على الثقة التي منحوني إياها لتولي المهمة الصعبة خدمة للبنان، وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين".

وأكد أنه "حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص، ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله :"جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته، وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما التزام".

ودعا نواف سلام إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".

وأكد أهمية "لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وقال : "آن الأوان لـ"نفض" الإدارة التي قامت على الزبائنيّة، وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم".