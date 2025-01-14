وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، في الدوحة: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في المفاوضات، ونترقب أن يكون الإعلان عن اتفاق إطلاق النار في غزة قريبا".

وأضاف المسؤول القطري: "أصبحنا في أقرب نقطة لاتفاق في غزة، وتجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين".

وأشار الأنصاري إلى أن تفاصيل عالقة بين الطرفين تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد بأنه تم تسليم مسودتين لإسرائيل وحماس، وأن المحادثات جارية بشأن التفاصيل الأخيرة.

وبشأن تفاصيل الاتفاق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنها سيعلن عنها بعد وقت قصير جدا من التوصل إلى الاتفاق.

وتجري جولة أخيرة من المباحثات الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة على وشك أن تبدأ بهدف وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من الممكن الإعلان عن اتفاق بشأن غزة، يوم الثلاثاء، ما لم يتم إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة.

وتقود قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر جهوداً منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه. وتجرى مباحثات غير مباشرة بهذا الصدد منذ مطلع يناير في الدوحة.

ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس على ما أفاد المصدر.