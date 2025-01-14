والإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 عاما، في معارك بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة"، بينما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر أخرى، إن عدد المصابين بلغ 10 جنود إسرائيليون، كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال.

ووجد تحقيق أولي في الحادث المميت، أن القوة الإسرائيلية "انطلقت صباح الإثنين في مهمة بمنطقة بيت حانون".

وأضافت الصحيفة أن "الجنود كانوا داخل مبنى ويستعدون لاستخدام متفجرات في نشاط هندسي، لكن مع انفجارها انهار المبنى مما أسفر عن مقتل 5 منهم".

وقال الجيش إن سبب الانفجار "لا يزال قيد التحقيق".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية عنيفة على شمال قطاع غزة مصحوبة بحصار خانق، وتقول إسرائيل إنها تهدف بهذه العملية إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في الشمال.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية بقطاع غزة إلى 407، كما ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية حرب غزة وفي القتال مع حزب الله اللبناني إلى 840.

لكن الناطق باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة، أكد الإثنين أن خسائر الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميا.

وقال أبو عبيدة في منشور على منصة "إكس": "قتل خلال الساعات الـ72 الأخيرة أكثر من 10 جنود وأصيب عشرات آخرون".

وأضاف أن "الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه"، وأنه "سيندحر عن شمال القطاع خائبا دون تحقيق أهدافه، بينما تبقى المقاومة صامدة".