وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في وزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل عدة أشهر يؤتي ثماره أخيرا".

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته بعد أيام، أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق"، قبل أسبوع من تسلم خلفه دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، قال في وقت سابق من الإثنين، إن "جولات مكثفه من محادثات غزة تجري في مصر، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة".

كما قال مصدر فلسطيني إن حماس سلمت ردا إيجابيا على مسودة الاتفاق.

وأضاف: "حماس وافقت على مسودة الاتفاق من دون إبداء أي اعتراض على بنودها".

وفي واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هناك "احتمالا واضحا" أن تتمكن إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل مغادرة بايدن منصبه في غضون أسبوع.

وأضاف : "الضغوط تتزايد على حماس لكي توافق".

وأشار إلى أن بريت مكغورك مبعوث بايدن موجود في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، حيث يعمل بشأن التفاصيل الخاصة بالاتفاق.