وظهر عون في مقطع فيديو وهو يخاطب الصحفيين قائلا: "خلصنا أول خطوة، والخطوة الثانية هي التأليف -الحكومة- نتمنى أن تكون بشكل سلسل، لأن هناك فرصًا كبيرة تنتظرنا".

وكشف عون في حديثه المقتضب أن البلاد أمام فرص كبيرة في الخارج، مؤكدا أنه أنهى لتوه اتصالا مع الرئيس الإيطالي حيث يخطط لزيارة بلاده.

ويأتي تصريح عون في ختام يوم من المشاورات مع نواب البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد، حيث تم تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، بتشكيل الحكومة.

ويعتبر تعيين رئيس وزراء في لبنان الخطوة التالية في تشكيل إدارة جديدة بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، وهو انتخاب يعكس تحولا في ميزان القوى عقب تعرض جماعة حزب الله لضربات قوية في الحرب مع إسرائيل، وبعد الإطاحة بحليف الجماعة، الرئيس السوري بشار الأسد.