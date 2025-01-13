وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن جولة من محادثات غزة مقررة في الدوحة صباح غد الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية.

وأوضح المسؤول لـ"رويترز" أن اتفاق لإنهاء حرب غزة بات "قريبا أكثر من أي وقت مضى".

وكشف أنه من المتوقع حضور ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب و بريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بادين، إلى جانب رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري.

بحث آخر المتسجدات

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق من الاثنين، وفدا من حركة حماس وموفدين أميركيين وبحث معهم في "مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر "استقبل اليوم (الاثنين) في مكتبه في قصر لوسيل، وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية +حماس+ لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية"، بغية استعراض "آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع".

وأضاف أنه كذلك بحث أمير قطر في "آخر مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار مع موفدي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وجاء في بيان أن أمير قطر استقبل ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي واستعرض معهما "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع".

مفاوضات مكثفة

وتشهد قطر مفاوضات مكثفة غير مباشرة بين وإسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل ووقف أطلاق النار.

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أحراز تقدم جعل التوصل إلى اتفاق قريبا.

وقال مصدر فلسطيني أن حماس سلمت في هذه المفاوضات ردا إيجابيا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون إبداء أي اعتراض على بنودها.