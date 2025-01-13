وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "نحن عند نقطة مفصلية في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بغزة".

وأكد سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال سوليفان، إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الأميركي قوله: "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة".