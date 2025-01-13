ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى".

من جانبه، قال مستشار الأمن الأميركي جيك سوليفان لوكالة بلومبيرغ نيوز، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

وأضاف أنه لا توجد ضمانات على موافقة الطرفين على هذا الاتفاق.

وذكر سوليفان خلال مقابلة مع بلومبيرغ أن إدارة بايدن تتواصل مع فريق الرئيس المقبل دونالد ترامب بخصوص هذه المسألة.