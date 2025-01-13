ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الأميركي قوله: "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة".

وفي وقت سابق، قال سوليفان لشبكة "سي إن إن" إن الوصول إلى اتفاق بين وحركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة "بات قريبًا جدًا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية "عازمة على استغلال كل يوم لإنجاز" الصفقة، مبينًا أن "الرئيس بايدن يتلقى تحديثات يومية بشأنها"، مرجحًا أن يتواصل قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

من جانبه، قال جي دي فانس، نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن صفقة غزة ستتم قريبًا، معتبرا أن حركة حماس "مرعوبة" من تهديدات ترامب ففي حال تم تنصيبه دون إحراز أي تقدم.

وأضاف فانس: "آمل أن تتمكن الإدارة الحالية من تحقيق هذا الاتفاق في الأيام الأخيرة من ولايتها. ولكن بغض النظر عن التوقيت، فإن حماس مرعوبة من العواقب التي قد تواجهها إذا تولى ترامب المنصب".

وأشار إلى أن تهديدات ترامب دفعت الجانب الأميركي إلى تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات، مؤكدًا أن قادة العالم يرون تأثير هذه التهديدات بوضوح.