وقال بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: "أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الإثنين الواقع في 13 يناير الجاري وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب وإطلاعه على نتائجها رسميا، استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود غدا".

وقد حصل القاضي نواف سلام على 84 صوتا من أصوات النواب من أصل 128 نائبا، فيما حاز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 9 أصوات من أصوات النواب، وامتنع عن التصويت 35 نائبا.

ويعتبر تعيين رئيس وزراء في لبنان الخطوة التالية في تشكيل إدارة جديدة بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، وهو انتخاب يعكس تحولا في ميزان القوى عقب تعرض جماعة حزب الله لضربات قوية في الحرب مع إسرائيل، وبعد الإطاحة بحليف الجماعة، الرئيس السوري بشار الأسد.

ويرأس نواف سلام محكمة العدل الدولية منذ فبراير الماضي، وقد شغل سابقا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة. ويحظى بدعم أحزاب من بينها حزب القوات اللبنانية المسيحي المناهض لحزب الله.