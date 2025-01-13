وأكد مراسلنا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان، وأطراف بلدة جنتا في قضاء بعلبك على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي السياق ذاته، رصد تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن ضربات بناء على معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان".

وكانت قوة مدرعة إسرائيلية توغلت في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان، في وقت سابق من الأحد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تمركزت قرب أحد المنازل.

كما أشارت إلى "توغل دورية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل به منذ إعلانه تقريبا.