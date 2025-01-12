وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وكان في استقبال الباخرة الدكتور ناصر ياسين، رئيس الطوارئ الحكومية ووزير البيئة في جمهورية لبنان، يرافقه العميد باسم نابلسي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، حيث تضمنت المساعدات الإغاثية الإماراتية على أصناف مختلفة من المواد الغذائية ومستلزمات خاصة بالأطفال والنساء ومعدات متنوعة لفصل الشتاء، بالإضافة إلى المستلزمات الإيوائية.

وفي هذا الصدد، أكد سلطان محمد سعيد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الالتزام الأخلاقي والدولي لدولة الإمارات نحو الاستجابة العاجلة لإغاثة الأشقاء اللبنانيين المتضررين من الأزمة الحالية، انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مد يد العون وتقديم المساعدة والوقوف مع المنكوبين والجرحى والمصابين إزاء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات.

وتطرق إلى الاستجابة الإماراتية الفورية للشعب اللبناني الشقيق منذ بدء الأزمة الراهنة، ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لضمان التعافي المبكر والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة على كل المتضررين من مختلف الشرائح والفئات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية اللبنانية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، منوهاً إلى استمرار التعاضد المجتمعي والتضافر المؤسسي في المجتمع الإماراتي الأصيل لتقديم المساعدات الإغاثية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمتأثرين والمحتاجين في مثل هذه الظروف الصعبة والأوقات الحرجة.