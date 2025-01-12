النائب فؤاد مخزومي

نائب عن دائرة بيروت، وعضو في كتلة "التجدد" التي تضم بالإضافة إليه، النائبين أشرف ريفي وميشال معوض.

رشحته قوى المعارضة التي قالت في بيان، السبت، أن دعمها له يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة ومواكبة للمرحلة الجديدة في لبنان التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب القسم.

النائب ابراهيم منيمنة

نائب معارض مستقل، فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة عن دائرة بيروت.

قرر الترشح لمنصب رئاسة الحكومة وتولي المسؤولية.

ويقول إن هذه المرحلة يجب أن تكون متماهية مع خطاب القسم.

وأعلن عن عزمه التركيز على بناء الدولة وتطبيق الإصلاحات والقرارات الدولية وبسط سلطة الدولة.

النائب أشرف ريفي

وزير سابق ونائب معارض.

أبدى استعداده لتولي منصب رئاسة الحكومة وقال إن نجيب ميقاتي ينتمي للمرحلة السابقة التي يرفضها الجميع، لكنه لم يخف أيضا استعداده لدعم فؤاد مخزومي في حال توافقت المعارضة اللبنانية على اسمه.

القاضي نواف سلام

رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام.

اسم متداول لتولي منصب رئاسة الحكومة لكن المعلومات تشير إلى استبعاد حصوله على دعم واسع من الكتل النيابية.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية.

توافرت معلومات بأن الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله يدعمان بقاءه في منصب رئاسة الحكومة حتى استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.

وتشير بعض المعلومات إلى وجود عدم ممانعة دولية وإقليمية ببقاء ميقاتي في منصبه لاستكمال تنفيذ الإصلاحات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.

يذكر أن دول خارجية وإقليمية طالبت لبنان بضرورة تاليف حكومة قوية إصلاحية قادرة على مواجهة التحديات وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وإعادة الاعمار.

وقد نشهد على أسماء جديدة ترشحها بعض الكتل والنواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة، الإثنين.