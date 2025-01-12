وأفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 67 آخرون جراء الحادث، بينهم 40 حالتهم حرجة، فيما لا يزال البحث مستمرا عن مفقودين.

وكانت المليشيات قد أعلنت عن وقوع انفجار في أربع محطات غاز في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر، دون الكشف عن أسباب الانفجار.

فيما كشفت مصادر أن الحادث ناجم عن إطلاق نار من قبل عناصر مسلحة تسبب بانفجار إحدى المحطات، قبل أن تنفجر المحطات الأخرى بشكل متتالي.

وتزايدت في السنوات الأخيرة انفجارات محطات الوقود بشكل كبير، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثر في أوساط المدنيين.

وأدت هذه الحوادث إلى مطالب بإخراج محطات الغاز من الأحياء السكنية، وفرض إجراءات مشددة للرقابة الدورية عليها وتعزيز الأمن والسلامة.