وأوضحت أن 3 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، فيما يعاني الجنود الخمسة الآخرون من إصابات متوسطة وخفيفة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بشأن الحادثة حتى الآن، رغم أن مصادر إسرائيلية أكدت على وقوع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد إعلان مقتل 4 جنود إسرائيليين في بيت حانون، مما رفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب إلى 835 جنديًا.

ويُعتبر هذا الحادث آخر في سلسلة حوادث ألمت بالجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يواجه الجيش مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية، فيما يُتوقع أن تتصاعد التوترات في المنطقة في الأيام القادمة.