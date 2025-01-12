وذكرت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن إطلاق الحوثيين النار على سيارة كانت مركونة قرب محطة الغاز، لكن الأعيرة النارية اخترقت إحدى كبسولات الغاز لتحدث انفجارات كبيرة وحريقا هائلا.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة في السيارات والأبنية الموجودة في محيط المحطة التي شهدت الحادث.

وشهدت مناطق واسعة من اليمن خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة نسبت إلى الحوثيين وخلفت ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة.

ويفتقر اليمن إلى مقومات وإجراءات السلامة في معظم المرافق الخدمية، بما في ذلك محطات تعبئة الغاز ومحطات التزود بالوقود.