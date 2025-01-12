وتعهد دقلو في كلمة صوتية موجهة إلى مقاتليه والشعب السوداني بـ"استرداد" كامل المدينة الواقعة في وسط السودان والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023.

ودعا قوات الدعم السريع إلى إعادة تنظيم صفوفهم، وأن لا تؤثر خسارتهم للمدينة على معنوياتهم على حد تعبيره.

وأضاف دقلو في كلمته "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".

وجاءت كلمة دقلو بعدما قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن الجيش سيطر على مدينة ود مدني.

وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن القوات المسلحة والقوات النظامية تتقدم بثبات في محور مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وكبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة.

وتمثل ود مدني مفترق طرق هام للإمدادات بين عدة ولايات.

وتعد أيضا أقرب مدينة رئيسية إلى العاصمة الخرطوم التي مزقتها الحرب والواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال.

وأودت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعشرات الآلاف وشردت 12 مليون سوداني، ما يقرب من تسعة ملايين منهم لا يزالون داخل البلاد، في ما تقول الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة نزوح في العالم.

وفي حين يسيطر الجيش على ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والشمالية وسنار بالكامل وعلى نحو 90 في المئة من ولاية نهر النيل، يبسط الدعم السريع سيطرته على 6 ولايات ويتقاسم الطرفان السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان.