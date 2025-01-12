وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وعددا من القطع الحربية التابعة لها".

وأوضح أن "عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية والقطع التابعة لها استمرت تسع ساعات، والاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر".

وأردف بالقول "العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين "جهوزية قواتهم العالية لمواجهة أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي على اليمن".

كما جدد التأكيد على استمرار عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أنه "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يعلنه الحوثيون ضد "يو إس إس هاري ترومان" خلال 24 ساعة.