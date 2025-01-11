ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إنه في اليومين الأخيرين بدأ ترامب بالتدخل شخصيا في موضوع إطلاق سراح المحتجزين، وهو "مهتم بإتمام الاتفاق في أقرب وقت قبل أن يتسلم منصبه".

وبينت أن المقترح الذي تتم مناقشته حاليا يشمل انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومن معبر نيتساريم في اليوم الأخير من مراحل الاتفاق.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما تتضمن المرحلة الثانية بقاء نقاط مراقبة إسرائيلية، وفي اليوم الأخير من المرحلة الثالثة سيكون هناك انسحاب كامل للجيش.

وقال مسؤول في حماس لوسائل إعلام إنه: "تم الانتهاء من الرؤية النهائية للاتفاق، هناك ترتيبات بين الوسطاء بشأن إعلان الاتفاق".

ووفقا لمصادر، فقد وافق الجانبان على الخطوط العريضة العامة للمرحلة الثانية، وتم تأجيل النقاط الخلافية للنقاش أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

وأضافت أن المساعدات وعدد الشاحنات سيزداد تدريجيا عبر بوابة صلاح الدين ومعبر كرم أبو سالم مع بدء تنفيذ الاتفاق.

كما سيتم فتح معبر رفح تدريجيا للأفراد، بدءا من الحالات الطارئة مثل المرضى والجرحى، ومن ثم سيتم زيادة العدد والفئات.

في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي وصل إسرائيل في زيارة مفاجئة وسط تطورات في مفاوضات الإفراج عن الرهائن.

وقالت مصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المسؤولين الإسرائيليين يجرون مناقشات منذ، صباح السبت، حول الصفقة المحتملة، حيث كان نتنياهو مشاركا بشكل مباشر.

ومساء السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو قرر إرسال رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي التقدم في المفاوضات، حيث قال مكتب نتنياهو إن المفاوضات تجري "بسرية تامة".