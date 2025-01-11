جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي جوزيف موم مجاك وزير التجارة والصناعة في دولة جنوب السودان وسفيرها السابق لدى مصر، وذلك بغرض التوديع بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأوضحت البيان أن الوزير عبدالعاطي أكد أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد الوزبر عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.