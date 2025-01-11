وعبر عون عن أمله في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن "لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز".

وتحدث عن أولوياته في الحكم قائلا: "لم آت لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة، هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته".

وتابع: "لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها، ولكي نستفيد منها علينا أن نكون يدا بيد... حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح".

كما بين عون أنه: "لدينا القدرات والإمكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية، المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الخارج قال عون: "علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا أن نستقوي بالخارج على الداخل، ولا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر".

على صعيد متصل كشف مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة.

وأكد جوزيف عون من جانبه أن المملكة العربية السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية "تلبية لدعوة ولي العهد وإيمانا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه".