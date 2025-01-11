وحتى اللحظة لم تعلق تركيا ولا سوريا على أنباء الزيارة.

وبحسب الصحيفة فإن الشرع سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العديد من الملفات ومن بينها ملف "قوات سوريا الديمقراطية".

وتعهد أردوغان بمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تشكيل هيكل دولة ودستور جديد بينما تتطلع البلاد إلى إعادة البناء بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.

وهدد الرئيس التركي بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أوائل المسؤولين الذين زاروا سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.