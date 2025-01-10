وانتخب عون الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، يوم الخميس، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.

وأكّد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم: "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مؤشرا إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية.

وأعرب عن التزامه تكليف رئيس جديد للحكومة بأسرع وقت للخروج من المأزق السياسي الذي تعانيه البلاد.

وحصل جوزيف عون على 99 صوتًا من أصل 128 صوتًا عدد نواب البرلمان اللبناني في جلسة الانتخاب الثانية الخميس.