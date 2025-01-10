واعتبر المجلس أن "استهداف دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ومحيط ميدان السبعين تصعيد خطير".

وتابع أن "الغارات الأميركية الإسرائيلية لا ترهبنا بل تجلبوا الحرب والجحيم للمنطقة".

وأضاف "نقول لنتنياهو لن تنفعكم أمريكا بشيء فهي تجر الهزيمة بين الحين والآخر هاربة من ضرباتنا في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق من الجمعة، توعدت جماعة الحوثي بالرد على القصف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المواقع في صنعاء والحديدة وعمران.

وقالت الجماعة في بيان "أي عدوان على بلدنا لن يمر دون عقاب وقواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن اليمن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا عسكرية للحوثيين في غرب ووسط اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي وقوات بريطانية وأمريكية نفذت 20 هجوما استهدف مواقع بنية تحتية عسكرية للحوثيين في صنعاء، بالإضافة إلى استهداف مينائي الحديدة ورأس عيسى ومنصة صواريخ أرض أرض.

وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "بأن ميناء الحديدة مشلول وميناء رأس عيسى يحترق"، وتوعد بملاحقة قادة الحوثيين". وقال "لن يفلت أحد من العقاب".