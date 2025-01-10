وتأتي تعليقات نتنياهو بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف محطة كهرباء وميناءين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون عن وقوع عدة هجمات في محافظات صنعاء والحديدة وعمران.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، سابقا: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، على أهداف تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل الغربي وفي عمق اليمن".

وأوضح أن "من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية، بنى تحتية في محطة حزيز للطاقة، وبني تحتية في ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى في منطقة الساحل الغربي في اليمن".

وأكد أدرعي أن "هذه الغارات تأتي في ضوء الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وضد البنى التحتية في إسرائيل، والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض- أرض نحو الأراضي الإسرائيلية، وأن دولة إسرائيل تمتلك الحق والواجب لحماية نفسها".

ومن جانبهم، أعلن الحوثيون عن تعرض مواقع تابعة لهم في صنعاء والحديدة لغارات جوية، وأضافوا أن 12 غارة أميركية- بريطانية استهدفت محافظة عمران شمالا.

وقال الحوثيون في بيان: "استهدف عدوان محيط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري للمشاركة في مسيرة للتضامن مع قطاع غزة، حسب قولهم.

وأضاف الحوثيون في بيان آخر: "تعرضت محافظة الحديدة، الجمعة، لسلسلة غارات استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى".

وأردف البيان: "شن العدوان الأميركي- البريطاني، الجمعة، 12 غارة على مديرية حرف سفيان بحافظة عمران".

وأوضح مصدر محلي أن "الهجوم استهدف ميناء الحديدة بست غارات، وشن سلسلة غارات على ميناء رأس عيسى"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".