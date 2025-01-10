وأوضح المكتب، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع".

وكان ميقاتي قد أجرى محادثة هاتفية مع الشرع في 3 يناير، عقب فرض السلطات السورية قيودًا جديدة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين، بعد اشتباك بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية من الجانب السوري. وتشهد الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نشاطًا مكثفًا لعمليات التهريب منذ سنوات.

فيما مضى، كان اللبنانيون يتمتعون بحرية الدخول إلى سوريا دون الحاجة لتأشيرة، باستخدام جواز السفر أو بطاقة الهوية فقط. لكن الإجراءات الجديدة تعكس تحولات في العلاقة بين البلدين عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول لبناني رفيع المستوى إلى سوريا بعد زيارة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وأكد الشرع في تصريح سابق أن سوريا لن تمارس "تدخلا سلبيا" في لبنان، مشددًا على احترام سيادة الدولة اللبنانية.

يُذكر أن سوريا كانت تمارس نفوذا سياسيا وعسكريا واسعا في لبنان على مدى 3 عقود، منذ تدخلها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). لكنها سحبت قواتها عام 2005، تحت ضغط دولي، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.