وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، قال الشيباني إنه سيزور دولا أوروبية قريبا.

وأعلن الشيباني أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون، مضيفا :"ملتزمون بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون".

ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سوريا لبحث الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأفادت الخارجية الإيطالية عبر منصة إكس بأن تاياني سيناقش أيضاً خلال مباحثاته في دمشق، تدشين عملية سياسية شاملة وإعادة الإعمار في سوريا.