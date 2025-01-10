وقال بزشكيان في رسالة موجهة إلى جوزيف عون الذي انتخبه البرلمان اللبناني رئيسا للجمهورية الخميس "لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على جشع العدو الصهيوني بأرض لبنان".

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بانتخاب رئيس لبناني جديد، وأكدت على "المصالح المشتركة" بين البلدين.

وجاء في منشور على منصة "إكس" لسفارة إيران في لبنان: "نهنىء لبنان الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ونتطلع.. إلى التعاون في مختلف المجالات في شكل يخدم المصالح المشتركة لبلدينا".

والخميس، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.