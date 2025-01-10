وقال بايدن في بيان "إن الرئيس جوزيف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل".

وأضاف "عقد رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة برلمانية لانتخاب رئيس لبنان القادم، وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس النواب اللبناني لصالح جوزيف عون. أهنئه على انتخابه رئيسًا للبنان."

وأردف: "يأتي انتخاب الرئيس عون بعد ستة أسابيع فقط من نجاح الولايات المتحدة في تأمين نهاية الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل. والآن، سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل وبينما يعود مئات الآلاف من الناس إلى ديارهم ويتعافى لبنان ويعيد البناء. الرئيس عون يحظى بثقتي. وأعتقد اعتقادًا راسخًا أنه الزعيم المناسب لهذه المرة."

وختم بيانه بالقول: "لقد عانى الشعب اللبناني لأكثر من عامين - ليس فقط من حرب مدمرة وأزمة مالية مستمرة، ولكن أيضًا من غياب القيادة الوطنية. والآن، من خلال البرلمانيين المنتخبين، مارس شعب لبنان حقه الديمقراطي في اختيار مستقبله. لقد اختاروا مسارًا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي. وستدعمهم الولايات المتحدة وهم يسيرون على هذا المسار."