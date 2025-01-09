وأعرب ملك البحرين عن "خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في مهامه الرئاسية لما في خير وتقدم لبنان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار."

وأكد "على موقف المملكة الثابت تجاه لبنان والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق، مشيدًا جلالته بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والحرص على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما الشقيقين."